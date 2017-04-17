Пензенский «Дизель» с разгромным счетом обыграл «Зареченских бобров»

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17 апреля 2017, 15:29Спорт
С хорошим настроением ушли в отпуск. В предпоследний день весенних сборов пензенский «Дизель» разгромил в товарищеском матче команду «Заречные бобры», которая состоит из сотрудников противопожарной службы.
Настоящий праздник хоккея в закрытом городе устроили «Дизель» и «Заречные бобры». На льду спортивно-культурного комплекса «Союз» состоялся товарищеский матч между профессионалами из Высшей хоккейной лиги и любительским клубом пожарных. Уже в первом периоде пензенская дружина показала, что она - на голову выше соперника, отправив в ворота зареченцев три шайбы. «Бобры» сумели ответить лишь однажды - в конце первой двадцатиминутки.
В итоге на перерыв команды ушли при счете 3:1 в пользу «Дизеля». Тем не менее, пензенцы не думали расслабляться.
«Очень достойный соперник, старается, это видно. Хорошая команда в Заречном», - отметил игрок ХК «Дизель» Денис Бельский.
Во втором периоде «Дизель» еще больше упрочил свое превосходство, отправив в ворота «Бобров» три безответные шайбы.
«Тяжеловато, конечно, потому что они - профессионалы, а мы - любители. Ну, ничего, будем бороться», - сказал игрок ХК «Заречные бобры» Ярослав Панин.
В заключительном периоде «Дизель» лишь однажды огорчил зареченцев. В итоге пензенские хоккеисты одержали убедительную победу со счетом 7:1.
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