Пензенский «Дизель» разгромил «Металлург» в Новокузнецке

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09 ноября 2017, 10:36Спорт
Пензенский «Дизель» на выезде одержал победу в матче против новокузнецкого «Металлурга».
Хоккеисты «Дизеля» разгромили противника со счетом 5:2. Итоги игры, которая прошла 8 ноября, прокомментировал главный тренер клуба Андрей Сидоренко.
«Давно я не был в Новокузнецке, город сильно изменился. Я, если честно сказать, с уважением отношусь к новокузнецкой школе и городу Новокузнецку. Представлял, что нас ожидало, потому что соперник накануне проиграл, а мы находимся рядом в турнирной таблице. В нашей ситуации каждый матч очень важен, и я доволен, как команда сегодня играла, как работала на результат. Не думал, что забьем пять голов, обычно мы забивали один-два гола, сейчас прорвало. Дай бог, чтобы мы сохранили такую игру. Благодарен ребятам за ту игру, которую сегодня показали, и спасибо болельщикам, которые приехали нас поддерживать», - сказал он.
Сейчас пензенцы занимают 18 строчку в турнирной таблице чемпионата ВХЛ. Следующий матч (0+) «Дизель» проведет 12 ноября против «Химика» из Воскресенска, игра начнется в 17.00, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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