Пензенский «Дизель» разгромил китайский клуб «Ценг Тоу»

Пензенский «Дизель» на две недели попрощался с родными болельщиками. В заключительном матче первой домашней серии сезона соперником дружины Алексея Ваулина стал еще один клуб из Китая «Ценг Тоу». Для «желто-синих» этот матч был принципиальным, ведь в четырех предыдущих встречах «Дизель» ни разу не выигрывал.

К третьей игре сезона Высшей хоккейной лиги пензенские игроки подошли в хорошем настроении. После победы над клубом «КРС-БСУ» со счетом 8:1 «желто-синие» рассчитывали вновь порадовать родные трибуны. Тренерский штаб хозяев решил не менять победный состав. Это быстро принесло свои плоды. Хозяева льда обеспечили себе комфортное преимущество уже в первом периоде. Счет открыл Данила Попов. Эта шайба стала уже третьей в сезоне для юного воспитанника пензенской школы хоккея. Затем Василий Хабаров упрочил преимущество «Дизеля».

На этом игроки не успокоились. Вместе с сиреной в конце первого периода Павел Володин реализовал численное большинство. Во второй 20-минутке зрители увидели лишь одну шайбу. Ее автором стал Максим Колмыков. В заключительном игровом отрезке «желто-синим» удалось реализовать еще два удаления китайских хоккеистов. Сначала отличился Антон Андриянов, а затем точку в матче поставил Никита Ли. 6:0 - «Дизель» не оставил ни единого шанса своему оппоненту.

«Ребята полностью выполнили игровое задание во всех аспектах. В позиционной атаке они слышат. Это очень здорово. Также и в контратаке. Ловим соперника на ней. Также и выход из своей зоны из-под давления. Это очень здорово, что ребята слышат и выполняют задачи», - сказал главный тренер ХК «Дизель» Алексей Ваулин.

Кроме победы, у пензенских хоккеистов нашлось еще два повода для радости. Капитан клуба Денис Бельский провел 500 матч в форме «Дизеля» в рамках регулярных чемпионатов, а голкипер Ильяс Гафиуллин впервые отстоял на ноль в составе «желто-синих» в ВХЛ.

На данный момент «Дизель» занимает третью строчку в турнирной таблице. Следующий матч дружина Алексея Ваулина проведет на выезде. 15 сентября «желто-синие» сыграют (0+) с хоккейным клубом «Рязань».