Пензенский «Дизель» расстался с голкипером Ильясом Гафиуллиным

Пензенский хоккейный клуб «Дизель» расторг контракт с пришедшим в команду летом вратарем Ильясом Гафиуллиным.

Игрок и клуб расторгли соглашение по обоюдному решению сторон. Основным голкипером «Дизеля» стал Илья Андрюхов, договор с которым был подписан уже в разгар сезона.

«Держать игрока уровня Ильяса без игровой практики, на наш взгляд, нецелесообразно», - цитирует пресс-служба команды генерального директора Сергея Лопушанского.

В 20 матчах нынешнего сезона «ВХЛ – Кубок Шелкового пути» Ильяс Гафиуллин провел 20 матчей, в которых пропустил 34 шайбы, проведя три «сухих» встречи. Его коэффициент надежности – 1,84 при 92,4% отраженных бросков.

До перехода в «Дизель» воспитанник уфимской школы хоккея выступал за «Салават Юлаев», «Зауралье» (Курган), «Ценг Тоу» (Цзилинь, Китай) и «Металлург» (Новокузнецк), пишет ИА «Пенза-Пресс».