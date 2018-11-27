27 ноября 2018, 13:36Спорт

Пензенский «Дизель» расстался с белорусским защитником

В составе пензенского хоккейного клуба «Дизель» произошли изменения.

Команду покинул защитник Андрей Кравченко. В пресс-службе «Дизеля» пояснили, что контракт с белорусским легионером расторгли по соглашению сторон и без денежных компенсаций.

В этом сезоне регулярного чемпионата ВХЛ - Кубок Шелкового пути Андрей Кравченко сыграл за «Дизель» 20 матчей. Отличился двумя результативными передачами. Он выступал в команде под номером «8», пишет ИА «Пенза-Пресс».

Спорт
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Источник фотографии: скриншот - http://hcdizel.ru/2018/11/dizel-rasstalsya-s-zashhitnikom-kravchenko/

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