Пензенский «Дизель» расстался с белорусским защитником

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27 ноября 2018, 13:36Спорт
В составе пензенского хоккейного клуба «Дизель» произошли изменения.
Команду покинул защитник Андрей Кравченко. В пресс-службе «Дизеля» пояснили, что контракт с белорусским легионером расторгли по соглашению сторон и без денежных компенсаций.
В этом сезоне регулярного чемпионата ВХЛ - Кубок Шелкового пути Андрей Кравченко сыграл за «Дизель» 20 матчей. Отличился двумя результативными передачами. Он выступал в команде под номером «8», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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