Пензенский «Дизель» приступил к тренировкам на льду

Хоккеисты пензенского «Дизеля» приступили к первым тренировкам на льду. Подготовка продлится до начала августа, а уже второго числа у клуба стартует серия контрольных матчей.

Ряды «Дизеля» в 2018 году пополнили чемпионы первенства НМХЛ - 13 хоккеистов молодежки «желто-синих», которые весной привезли в Пензу Кубок регионов. Тропинку в лигу уровнем выше прокладывает себе и экс-капитан «Дизелиста» Антон Антонов.

«Сначала были простые тренировки, для восстановления формы, потом начались нагрузки посерьезнее, в зале очень много бегали плюс велосипедные тренажеры. Нужно работать, доказывать силу, пробиваться в состав», - сказал он.

В каком составе «Дизель» подойдет к сезону, тренерский штаб решит в течение месяца. Дальнейшие тренировки и контрольные игры покажут, кто наиболее достоин защищать цвета главной хоккейной команды региона. Ситуация прояснится ближе к концу августа, как и вопрос с капитаном. О готовности быть лидером и на площадке, и в раздевалке заявил вернувшийся в клуб Денис Бельский. Главная задача игроков и руководства - вывести «Дизель» в плей-офф.

«Учимся на ошибках. Берем что-то от других клубов, КХЛ, в первую очередь, и выше, от сборной страны. Результаты игр молодежки будем учитывать, а дальше будет видно, как этот опыт применить на этом уровне», - рассказал главный тренер ХК «Дизель» Алексей Ваулин.

Календарь чемпионата ВХЛ на грядущий сезон уже утвержден. Он стартует 5 сентября. Но перед началом регулярки «Дизель» проведет 12 контрольных матчей. Первый - на выезде в Тамбове против местного одноименного клуба 2 августа (0+).