Пензенский «Дизель» приступает к играм нового сезона ВХЛ

Пензенский "Дизель" завершает подготовку к новому сезону Высшей хоккейной лиги, который стартует 5 сентября. Команда вернулась из Альметьевска, где провела последний предсезонный турнир.

Ряды участников ВХЛ в этом году пополнили тольяттинская "Лада", "Югра" из Ханты-Мансийска, хоккейный клуб "Тамбов" и "КРС-ОЭРДЖИ" из Пекина. Также изменилась система начисления очков - теперь, по аналогии с НХЛ, за победу команды будут получать по два балла.

В прошедшее межсезонье состав "Дизеля" заметно обновился. В команду пришли как игроки, имеющие опыт выступления в КХЛ, так и молодые воспитанники "Дизелиста". Однако главным изменением стало приглашение Алексея Ваулина на пост главного тренера команды.

В предстоящем сезоне главной задачей для команды станет попадание в плей-офф. Сезон пензенцы начнут с четырехматчевой домашней серии, после чего отправятся в китайское турне. Первым соперником подопечных Алексея Ваулина станет "Горняк" из города Учалы. Игра пройдет 6 сентября. Начало - в 19.00.

Возрастные ограничения на игры – 0+.