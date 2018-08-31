Пензенский «Дизель» приступает к играм нового сезона ВХЛ

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02 сентября 2018, 13:33Спорт
Пензенский "Дизель" завершает подготовку к новому сезону Высшей хоккейной лиги, который стартует 5 сентября. Команда вернулась из Альметьевска, где провела последний предсезонный турнир.
Ряды участников ВХЛ в этом году пополнили тольяттинская "Лада", "Югра" из Ханты-Мансийска, хоккейный клуб "Тамбов" и "КРС-ОЭРДЖИ" из Пекина. Также изменилась система начисления очков - теперь, по аналогии с НХЛ, за победу команды будут получать по два балла.
В прошедшее межсезонье состав "Дизеля" заметно обновился. В команду пришли как игроки, имеющие опыт выступления в КХЛ, так и молодые воспитанники "Дизелиста". Однако главным изменением стало приглашение Алексея Ваулина на пост главного тренера команды.
В предстоящем сезоне главной задачей для команды станет попадание в плей-офф. Сезон пензенцы начнут с четырехматчевой домашней серии, после чего отправятся в китайское турне. Первым соперником подопечных Алексея Ваулина станет "Горняк" из города Учалы. Игра пройдет 6 сентября. Начало - в 19.00.
Возрастные ограничения на игры – 0+.
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