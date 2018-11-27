Пензенский «Дизель» подвел итоги первого круга чемпионата ВХЛ

19 место в турнирной таблице и всего одно очко до зоны плей-офф. С таким результатом пензенский «Дизель» завершил первый круг чемпионата Высшей хоккейной лиги. Несмотря на большое количество молодежи в составе и тяжелый старт сезона, команда набрала хорошую форму и теперь ставит перед собой задачу попасть в плей-офф.

Растущая команда - именно так можно охарактеризовать пензенский «Дизель» в этом сезоне Высшей хоккейной лиги. Первый круг для «желто-синих» получился неоднозначным. Команда тяжело стартовала - с трех поражений. Накладывало свой отпечаток и то, что в новый сезон пензенский клуб вступил с большим количеством молодежи в составе, которая только делала первые шаги во взрослом хоккее. Особенно не удавались дружине Алексея Ваулина заключительные периоды. Однако с течением времени новобранцы адаптировались, и команда начала побеждать. В итоге очков у пензенцев столько же, сколько и игр - 28 и всего лишь один балл отделяет их от зоны плей-офф.

«Главное - воля, не уступать сопернику, а также выполнять тренерские установки. Очень много лидеров в этом сезоне, самоотверженных игроков, которые борются до конца», - рассказал главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин.

«Внутри коллектива создались очень теплые отношения, это особенно стало заметно к концу сезона. Также хочется отметить, что и в быту, и в раздевалке все сохраняют хороший настрой, готовы выходить, биться и ложиться под шайбу», - сказал капитан ХК «Дизель» Александр Тарасов.

Состав команды в этом сезоне стал более стабильным. Несмотря на то, что коллектив покинули несколько человек, тактических построений Алексея Ваулина это не сломало. Заменить ушедших хоккеистов были призваны игроки «молодежки». За «Дизель» дебютировали Сергей Колесников, Данила Попов. Ярче других себя проявил 17-летний Данил Савунов, закрепившийся в главной команде региона.

«Мы общаемся между собой, поддерживаем и помогаем друг другу. Переход дался довольно тяжело. Что-то сначала не получилось, где-то не хватало сил, но, вроде, вкатился, теперь все нормально», - рассказал он.

Пензенский «Дизель» начнет второй круг 29 ноября. В городе Учалы дружина Алексея Ваулина встретится с местным «Горняком» (0+).