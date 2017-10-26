26 октября 2017, 10:04Спорт Пензенский «Дизель» победил «Торпедо» в домашнем матче Пензенский «Дизель» одержал победу над клубом «Торпедо» из Усть-Каменогорска.

Пензенцы победили в домашнем матче, который прошел 25 октября, со счетом 2:1. Итоги игры прокомментировал главный тренер клуба Андрей Сидоренко.

«Игра получилось упорная. Турнирное положение обязывает и соперника, и нас играть на результат. Это хорошо понимали наши игроки. Мы очень серьезно готовились к матчу. Нам было важно реабилитироваться после поражения от «Сарыарки». Сегодня забили важные голы и грамотно сыграли на результат по счету. Спасибо хоккеистам, что выполнили установку тренерского штаба. Дотерпели и довели матч до победы в основное время», - сказал он.

Следующий матч (0+) «Дизель» проведет против курганского «Зауралья» 27 октября, он начнется в 19.00. Сейчас пензенские хоккеисты занимают 21 строчку в турнирной таблице чемпионата ВХЛ, имея в активе 19 очков, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Спорт

просмотров 81

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: