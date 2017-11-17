17 ноября 2017, 19:08Спорт Пензенский «Дизель» победил китайский клуб Пензенский «Дизель» одержал победу в первом в истории матче с китайским клубом. Игра состоялась накануне на «Дизель-Арене». Соперником желто-синих стала команда с неблагозвучным для русского уха и труднопроизносимым названием: «Куньлунь Рэд Стар Хэйлунцзян».

Этот матч уже вошел в историю пензенского «Дизеля» как первое противостояние с китайским клубом. Соперник «желто-синих» – «Куньлунь Рэд Стар Хэйлунцзян» - одна из двух команд КНР, которые в 2017 году вошли в состав Высшей хоккейной лиги. Она представляет провинцию Хейлунцзян и является фарм-клубом команды, выступающей в Континентальной хоккейной лиги.

В составе на сезон Высшей хоккейной лиги 2017-2018 значится 23 китайских игрока, 13 российских, три канадских, один финский и один американский. По официальной статистике, самый результативный игрок Михаил Мокин, в активе которого - 25 очков.

Правда, в матче с «Дизелем» Михаил Мокин почти не выходил на лед. Пензенский клуб открыл счет уже на третьей минуте встречи. Однако вскоре соперники забили ответную шайбу. Первый период завершился ничьей. Во втором хоккеисты Поднебесной первыми удачно атаковали ворота пензенской дружины. Затем «желто-синие» отыгрались, дважды огорчив гостей. Второй период завершился со счетом 3:2. Еще одну шайбу пензенцам удалось забить в последние минуты матча. Итоговый результат встречи - 4:2.

«Игра была упорной. У нас были шансы и более удачно сыграть. Нужно реализовывать моменты, небольшие ошибки в обороне привели к четырем голам, но команда старалась. Реализация, конечно, хромает», - отметил главный тренер ХК «Куньлунь Рэд Стар Хэйлунцзян» Михаил Кравец.

После победы над клубом из Китая «желто-синие» переместились на 13 строчку турнирной таблицы чемпионата Высшей хоккейной лиги. С 35 очками «Дизель» впервые в этом сезоне попал в зону плей-офф.

Следующая игра пройдет также на домашней арене, 18 ноября. Матч будет вновь международным - соперником пензенской команды станет китайский клуб «Ценг Тоу». Начало игры - в 17.00 (0+).

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