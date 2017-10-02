Пензенский «Дизель» одержал победу в первом домашнем матче сезона

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02 октября 2017, 19:34Спорт
В Пензе стартовал хоккейный сезон. Первую игру домашней серии «Дизель» провел с воронежским «Бураном». За драматичным поединком, который завершился волевой победой пензенского клуба, наблюдали несколько тысяч болельщиков.
Пенза соскучилась по большому хоккею. Трибуны «Дизель-Арены» были забиты практически под завязку. Поддержать родную команду в первом домашнем матче сезона пришли более 5200 человек. С первых секунд поединка болельщики активно погнали «желто-синих» вперед, но в этот вечер первая шайба влетела в ворота хозяев льда. На десятой минуте «ураганные» реализовали большинство.
В начале второго периода после очередного удаления в составе пензенского клуба гости удвоили преимущество, но, несмотря на это, многие болельщики «Дизеля» были полны оптимизма.
Словно по взмаху волшебной палочки, ожидания болельщиков моментально отразились на игре. На 36-й минуте один снаряд отыграл Андрей Алексеев. Чтобы зафиксировать взятие ворот, судьям пришлось прибегнуть к видеоповтору. После этого момента удача полностью отвернулась от хоккеистов в «сине-бело-голубой» форме. «Дизелисты» еще трижды зажгли красный свет за воротами соперников.
Отличились Илья Ямкин, Андрей Кузьмин и Владислав Барулин. Финальная сирена зафиксировала победу пензенского клуба - 4:2. Впереди у дружины Андрея Сидоренко - еще три домашних поединка. В течение недели «желто-синие» примут Рязань и два клуба из Санкт-Петербурга - «Ска-Неву» и «Динамо».
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