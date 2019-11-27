Пензенский «Дизель» не смог дожать «Звезду» на выезде

Поединок прошел в среду, 27 ноября. «Дизель» создал себе трудности уже на первых секундах матча. За подножку Романа Чемерикина в ворота «желто-синих» был назначен буллит. Спортивные боги пожалели пензенцев – Максим Сорокин не смог распечатать ворота Ильи Андрюхова.

К сожалению, это произошло уже через три минуты. Пока Зигурдс Подзиньш отбывал наказание за блокировку соперника, Максим Соркин и Артем Антипов организовали атаку, которую точным броском завершил Никита Мокин – 1:0.

Начало второго периода также осталось за хозяевами площадки. Через 40 секунд после стартовой сирены Иван Силаев удвоил преимущество москвичей. Точный пас ему отдал Сергей Лапин.

«Дизель» сумел отыграться: Давид Думбадзе и Алексей Князев выступили ассистентами, а Владислав Барулин – автором первого гола «желто-синих» в это матче – 2:1.

Почти сразу Роман Чемерикин вновь оказался на скамейке штрафников, но на этот раз «Дизель» вспомнил о своем умении забивать в меньшинстве и сравнял счет. Точный бросок нанес Давид Думбадзе с передачи Владислава Барулина.

В третьем периоде зрители голов не увидели, и выявлять победителя пришлось в дополнительное время. И здесь расторопнее оказались хоккеисты «Звезды». Точку в поединке на 63-й минуте поставил Максим Соркин.

После 28 матчей «Дизель» занимает 17 строчку в турнирной таблице и готовится к игре с «Химиком», которая пройдет в пятницу, 29 ноября.

Возрастные ограничения – 0+, пишет ИА «Пенза-Пресс».