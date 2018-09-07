Пензенский «Дизель» начал выступление в чемпионате ВХЛ с поражения

В Пензе стартовал новый хоккейный сезон. В рамках Высшей хоккейной лиги «Дизель» на своей площадке принимал «Горняк» из города Учалы. К матчу подопечные Алексея Ваулина подошли с боевым настроем. Перед началом игры состоялась торжественная церемония открытия сезона, участие в которой приняли первые лица области.

Около 5000 пензенцев собрались в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» для того, чтобы отпраздновать начало нового сезона Высшей хоккейной лиги. Игроки пензенского «Дизеля», в отличие от 2017 года, начали турнир на домашнем льду.

«Это молодая команда. В основном, она состоит из воспитанников пензенской школы хоккей. Конечно, им также необходима поддержка болельщиков», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Начало игры осталось за хозяевами. Они опаснее атаковали и имели два неплохих момента для взятия ворот, однако, подвела реализация. Первый период оказался богат на удаления с обеих сторон. В какой-то момент пензенцы играли «пять в три», но использовать двух лишних полевых игроков не смогли. А в концовке первого периода хоккеисты «Горняка» открыли счет в матче. Несмотря на пропущенную шайбу, болельщики «Дизеля» не теряли веру в любимую команду.

Восстановить равенство в счете подопечные Алексея Ваулина смогли в середине второй 20-минутки. Точный бросок - на счету Давида Думбадзе. Единицы горели на табло меньше минуты. Спустя 57 секунд учалинцы вышли вперед, а в начале третьего игрового отрезка закрепили преимущество, забросив третью шайбу. За оставшиеся 15 минут игрокам «Дизеля» удалось забросить лишь одну шайбу. Ее автором стал Данила Макаров. Итоговый счет - 3:2 в пользу «Горняка».

Следующий матч «Дизель» проведет 8 сентября (0+). На своем льду подопечные Алексея Ваулина будут принимать «Южный Урал» из Орска. Начало игры - в 17.00.