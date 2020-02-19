Пензенский «Дизель» готовится к первому за пять лет матчу в плей-офф

Игрокам «Дизеля» нужно быстро забыть поражение в финале регулярки. Дружина Алексея Ваулина уже начала подготовку к первому за пять лет раунду плей-офф. Соперник у «желто-синих» самый серьезный - лучшая команда второй конференции, тюменский «Рубин».

Пензенские хоккеисты выходят на тренировку с особым настроем. Впереди у них - необычный матч регулярного чемпионата. 22 января они проведут первую за пять лет игру в плей-офф. Это накладывает на спортсменов дополнительную ответственность. Болельщики клуба слишком долго ждали выхода своей любимой команды в эту стадию турнира. К тому же, в ней еще остались те, кто играл в форме «Дизеля» в предыдущем раунде плей-офф.

«Уже хотелось как можно быстрее прервать череду неудач. К сожалению, это время затянулось. Слава Богу, что в этом году попали в плей-офф и сделаем все возможное, чтобы как можно дальше пройти», - сказал игрок ХК «Дизель» Давид Думбадзе.

«Мы выполнили первоочередную задачу, которая стояла перед командой. Что касается плей-офф, это совершенно иной ранг, другой турнир, уровень и планка. То что мы сделали вчера, все забылось», - отметил Алексей Ваулин.

В концовке регулярного чемпионата «Дизель» потрепал нервы своим болельщикам: пензенская команда слишком близко подпустила преследователей в битве за плей-офф. Правда и сами хоккеисты могли подняться выше, но в итоге - восьмое спасительное место, которое вывело «желто-синих» на лидера второй конференции, тюменский «Рубин». Несмотря на уровень соперника, игроки «Дизеля» обещают дать бой. Тем более, что в составе пензенцев есть человек, который очень хорошо знает конкурентов изнутри: Алексей Князев еще в прошлом сезоне выходил в финал ВХЛ вместе с тюменской командой.

«Они очень агрессивно играют. Думаю, что мы будем к этому готовы. Первый круг вообще самый сложный. Никто не хочет заканчивать рано», - сказал он.

У «Дизеля» мало времени на подготовку. Первые матчи (0+) в Тюмени пройдут уже 22 и 23 февраля. На пензенском льду команды сыграют 26 и 27 февраля (0+). Серия продлится до четырех побед одной из команд.