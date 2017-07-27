Пензенский «Дизель» готовится к первенству Юниорской хоккейной лиги

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27 июля 2017, 19:23Спорт
На базе регионального училища олимпийского резерва начались тренировочные сборы хоккеистов. Воспитанники пензенской школы «Дизеля» начали подготовку к первенству Юниорской хоккейной лиги.
На первый взгляд, можно подумать, что на площадке регионального училища олимпийского резерва занимаются юные футболисты. Узнать в этих мальчишках воспитанников хоккейной школы «Дизеля» можно лишь по «желто-синей» расцветке формы и клубной эмблеме.
Легкая пробежка перед началом тренировки помогает спортсменам взбодриться, разогреть мышцы и только потом приступить к силовым нагрузкам.
«Подъем, зарядка, потом в 10.00 у одних, в 10.30 у других первая тренировка, в 17.00 - вторая тренировка», - рассказал заместитель директора СДЮСШОР по хоккею с шайбой Валерий Титов.
По такому расписанию 150 спортсменов живут от двух до трех недель. Не забывают и об отдыхе. Восстановить силы помогает обязательный обеденный сон и посещение бассейна.
В команде Артема Левицкого - 23 спортсмена. На тренировках основной упор делают на выносливость и отработку командного взаимодействия. Тренер своими подопечными доволен.
«Сегодня тренировка направлена на быстроту, так как днем была нагрузка на силовые качества», - пояснил главный тренер команды «Дизель» Артем Левицкий.
Сборы команд, выступающих в Юниорской хоккейной лиге, продлятся до 12 августа. После спортсмены продолжат тренироваться на льду.
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