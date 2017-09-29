29 сентября 2017, 18:59Спорт Пензенский «Дизель» готовится к открытию домашней серии матчей «Дизель-Арена» готовится к открытию домашней серии матчей хоккейного клуба «Дизель». Первая игра серии с воронежским «Бураном» пройдет 30 сентября. Для того, чтобы как можно больше пензенцев пришло поддержать свой клуб, работники «Дизель-Арены» и юные спортсмены городской школы хоккея вышли на улицы областного центра.

Хоккейные речевки, яркие майки и плакаты на площади перед Автовокзалом. Воспитанники пензенской школы хоккея пришли сюда, чтобы поддержать пензенский хоккейный клуб «Дизель» перед началом домашней серии игр. Ребята вместе с талисманом команды – «Дизельком» раздавали прохожим календари матчей и призывали прохожих прийти и поболеть за клуб.

«Мы всех болельщиков хотим пригласить на домашнюю серию матчей хоккейного клуба «Дизель». Начинается она 30 сентября в 17:00. Следующая игра - 2, 4 и 6 октября. Приглашаем всех, приходите и поддержите команду нашего города», - сказал начальник службы по спортивной работе спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» Валентина Процюк.

Движение юных любителей хоккея обрело неожиданную поддержку в лице Николая. Уроженец Пензы и страстный хоккейный болельщик живет в Подмосковье, но смотрит все игры Дизеля в Интернете. Приезд Дизеля в подмосковный Чехов для него - настоящий праздник.

«Когда они приезжают в Чехов, я всегда сижу в фан-зоне «Дизеля» и болею за свою, любимую пензенскую команду», - поделился фанат ХК «Дизель» Николай.

За преданность команде вдали от Пензенской земли Николая наградили бесплатным билетом на игру «Дизель-Буран». Болельщик обещал обязательно поддержать любимый клуб.

Спорт

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