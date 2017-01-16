16 января 2017, 14:29Культура Пензенский детский театр подготовил премьеру В пензенском детском театре «Тутти-Фрутти» - премьера. Работая по авторской программе «Кукла и ребенок – одна душа», коллектив доказывает, что театр - один из главных методов воспитания подрастающего поколения.

Детский театр «Тутти-Фрутти» Старый Новый год отметил премьерой спектакля «Снежные человечки» (0+). Это не просто пьеса, а поучительная история о том, как стать настоящим человеком.

Два снеговичка отправляются на поиски солнца, не зная, что от него они просто растают. На пути герои встречают зверей и птиц, которым бескорыстно помогают. И даже вредная ворона от душевного тепла и внимания снеговиков становится добрее и приветливее. Сказочная история помогает юным зрителям понять, что такое быть настоящим человеком. Ведь в конце каждой встречи снеговичков с животными, они слышат слова благодарности и фразу: «Спасибо, добрые люди».

Руководитель образцового коллектива Елена Турукина уверена, что именно театр кукол оказывает сильное воздействие на детей. Ребенок отождествляет себя с маленькими героями, видит, что у них тоже есть переживания, они так же, как он, радуются и огорчатся. В итоге малыш копирует поведение кукольных персонажей, учится у них правильно поступать в разных ситуациях.

Интересно, что все сценарии воспитанники коллектива «Тутти-Фрутти» придумывают сами, совместно с руководителем. Да и кукол шьют самостоятельно.

«Мне нравится играть ворону. В спектакле у нее бывают разные характеры. Она сначала была злой, вредной, потом стала добрая, отзывчивая, стала помогать снеговикам», - сказала воспитанница театра «Тутти-Фрутти» Валентина Варнашева.

Порой, в спектакле ребенку приходится играть сразу несколько ролей. Это требует мастерства, которое достигается упорным трудом.

«Играть трех персонажей довольно сложно, потому что у каждого из них свой характер, стиль поведения, у каждого своя интонация, голос», - отметила воспитанница театра «Тутти-Фрутти» Виктория Курчаева.

Встреча Старого нового года премьерой спектакля - новая традиция театра «Тутти-Фрутти». Его главная задача - объединить детей и взрослых, неравнодушных к театральному искусству.

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