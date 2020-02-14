Пензенский детсад задолжал крупную сумму за коммунальные услуги

14 февраля 2020, 16:07Общество
В Пензе у детского сада, который расположен в Арбеково, появились долги.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, сумма задолженности ресурсоснабжающей организации составила 234 тысячи рублей. Как выяснилось, проблема с оплатой возникла из-за того, что городское управление образования своевременно не перечислило детскому саду нужную сумму.
В результате начальнику управления образования города внесли представление об устранении нарушений. Задолженность погасили, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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