Пензенский депутат предложил восстановить все неработающие фонари

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18 ноября 2019, 19:49Общество
В администрации Пензы подняли вопрос освещенности дорог и тротуаров. Там состоялось заседание комиссии городской Думы по местному самоуправлению.
При рассмотрении проекта бюджета на 2020 год депутат Игорь Костин выступил с предложением изыскать средства на ремонт световых опор. По его словам, в Пензе много улиц с неработающими фонарями.
«Предлагаю городским структурам подойти к каждому округу отдельно, посчитать, сколько таких мест, и точечно двигаться в этом направлении. Может, разбить на два этапа. И первый не будет особо дорогим, если мы просто включим свет на тех опорах, которые уже стоят. Избиратели будут видеть, что в этом плане работа ведется», - предложил он.
Этот вопрос планируют обсудить в ходе ближайшей сессии Пензенской городской Думы.
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