27 июня 2017, 20:04Общество Пензенский депутат поставил под сомнение деятельность Юрия Ильина Состоялась очередная 35-я сессия Пензенской городской Думы. На повестку дня было вынесено 18 вопросов. Два касались деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства города. Депутаты горячо обсуждали тему городского благоустройства и содержания автомобильных дорог.

Обсуждение вопросов о деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства Пензы приняло неожиданный поворот. Олег Шаляпин предложил поставить на голосование вопрос о вотуме недоверия заместителю главы администрации Пензы Юрию Ильину, курирующему городское хозяйство. Более того, депутат призвал дать моральную оценку деятельности управления ЖКХ.



«Хочу напомнить, что на протяжении последних нескольких месяцев Пенза во всех федеральных СМИ прославилась, к сожалению, как город катастроф. Здесь ТЭЦ взорвалась, дом рухнул. И вопрос такой: «Кто за это будет нести ответственность?» - сказал депутат Пензенской городской Думы Олег Шаляпин.

В защиту заместителя главы Юрия Ильина и управления ЖКХ встали несколько депутатов. В числе них - Владимир Мутовкин. Его мнение: голосование по вопросу вотума недоверия - некорректно, а деятельность управления ЖКХ надо рассматривать не в целом, а в рамках конкретных вопросов, внесенных в повестку дня.



«Да, не все у них получается. Согласен. Не все так, как хотелось, но работа их видна. Да, к сожалению, не всегда прислушиваются к мнению депутатов. И такой момент есть, хочу обратить внимание. Но, тем не менее, говорить о том, что в целом их работа не заслуживает доверия нельзя», - заявил он.

Начальника юридического отдела администрации города депутаты попросили внести ясность в правомерность голосования по вопросу вотума недоверия. Денис Фунякин пояснил, что это противоречит регламенту сессии городской Думы.



«Во-первых, поправка должна быть в письменном виде согласно регламенту. Во-вторых, она должна поступать в рамках рассматриваемого вопроса – о дорогах и дорожной деятельности. Поэтому Ильин Юрий Олегович не имеет никакого отношения к рассматриваемому вопросу», - отметил депутат.

Более того, с юридической точки зрения процедура вотума недоверия муниципальному служащему Уставом города не предусмотрена. Решение о назначении и увольнении своих заместителей может принять только глава администрации Пензы.

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