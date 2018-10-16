Пензенский цирк будут достраивать москвичи

Как сообщается на сайте госзакупок, генподрядчик определился 15 октября. «Стройресурс» оказалась единственной организацией, подавшей заявку на торги. Начальная цена контракта составляла 1 267 114 110 рублей, договор заключен на сумму 1 267 064 110 рублей.

Московская компания не впервые будет сотрудничать с Росгосцирком. По данным информационно-аналитической системы Seldon.Basis, она выиграла аукцион по капитальному ремонту цирка в Рязани, обустраивала там трансформаторную подстанцию. Всего было заключено три контракта на общую сумму 637 млн рублей. В реестр недобросовестных подрядчиков компания не включалась и является благонадежной, отмечает Seldon.Basis.

Напомним, строительство пензенского цирка должно завершиться к 20 декабря 2020 года. Объект является одним из самых знаменитых долгостроев города, работы на нем из-за нарушений были заморожены почти на четыре года, а контракт со строительной организацией расторгнут, пишет ИА «Пенза-Пресс».