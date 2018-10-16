Пензенский цирк будут достраивать москвичи

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16 октября 2018, 17:06Общество
Определился генеральный подрядчик по строительству пензенского цирка. Им стала московская компания ООО «Стройресурс».
Как сообщается на сайте госзакупок, генподрядчик определился 15 октября. «Стройресурс» оказалась единственной организацией, подавшей заявку на торги. Начальная цена контракта составляла 1 267 114 110 рублей, договор заключен на сумму 1 267 064 110 рублей.
Московская компания не впервые будет сотрудничать с Росгосцирком. По данным информационно-аналитической системы Seldon.Basis, она выиграла аукцион по капитальному ремонту цирка в Рязани, обустраивала там трансформаторную подстанцию. Всего было заключено три контракта на общую сумму 637 млн рублей. В реестр недобросовестных подрядчиков компания не включалась и является благонадежной, отмечает Seldon.Basis.
Напомним, строительство пензенского цирка должно завершиться к 20 декабря 2020 года. Объект является одним из самых знаменитых долгостроев города, работы на нем из-за нарушений были заморожены почти на четыре года, а контракт со строительной организацией расторгнут, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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