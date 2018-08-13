Пензенский Центр СПИД будет работать в Арбеково

Центр будет работать по новому адресу: Пенза, проспект Победы, 122. До этого времени прием будет проходить на улице Лермонтова, 30, сообщили в пресс-службе областного минздрава.

Отмечается, что центр переедет для создания более комфортных условий для сотрудников и пациентов.

В здании, где ранее располагались дневной стационар и администрация городского родильного дома, появилась возможность расширить лечебную базу для Центра СПИД. Врачебный прием будет также организован в две смены с 8.00 до 18.00, забор анализов - с 8.00 до 16.00.

«В планах - ввести в действие новые диагностические методы», - добавили в пресс-службе.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».