13 августа 2018, 14:03Общество

Пензенский Центр СПИД будет работать в Арбеково

23 августа одно из подразделений Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Центр СПИД переезжает в микрорайон Арбеково.

Центр будет работать по новому адресу: Пенза, проспект Победы, 122. До этого времени прием будет проходить на улице Лермонтова, 30, сообщили в пресс-службе областного минздрава.

Отмечается, что центр переедет для создания более комфортных условий для сотрудников и пациентов.

В здании, где ранее располагались дневной стационар и администрация городского родильного дома, появилась возможность расширить лечебную базу для Центра СПИД. Врачебный прием будет также организован в две смены с 8.00 до 18.00, забор анализов - с 8.00 до 16.00.

«В планах - ввести в действие новые диагностические методы», - добавили в пресс-службе.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 132
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: http://health.pnzreg.ru/news/3688/

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ