Пензенский Центр СПИД будет работать в Арбеково

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13 августа 2018, 14:03Общество
23 августа одно из подразделений Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Центр СПИД переезжает в микрорайон Арбеково.
Центр будет работать по новому адресу: Пенза, проспект Победы, 122. До этого времени прием будет проходить на улице Лермонтова, 30, сообщили в пресс-службе областного минздрава.
Отмечается, что центр переедет для создания более комфортных условий для сотрудников и пациентов.
В здании, где ранее располагались дневной стационар и администрация городского родильного дома, появилась возможность расширить лечебную базу для Центра СПИД. Врачебный прием будет также организован в две смены с 8.00 до 18.00, забор анализов - с 8.00 до 16.00.
«В планах - ввести в действие новые диагностические методы», - добавили в пресс-службе.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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