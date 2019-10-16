Пензенский центр недвижимости стал победителем национального конкурса

Межрегиональный центр недвижимости стал победителем ежегодного национального конкурса в сфере недвижимости, строительства и ипотеки «CREDO-2019». Список победителей озвучили в Санкт-Петербурге на всероссийском жилищном конгрессе. Пензенское агентство недвижимости стало лучшим в номинации «Агентства, численность коллектива которых не превышает 30 человек» на первичном рынке жилья.

Быть лучшими из лучших. Такой целью задались сотрудники Межрегионального центра недвижимости. Они впервые стали участниками престижного конкурса среди агентств России и не прогадали: заявка на 11-й ежегодный национальный конкурс в сфере недвижимости, строительства и ипотеки принесла коллективу победу в одной из номинаций.

«Когда нам позвонили члены жюри и пригласили на вручение, мы поняли, что наши шансы выше, чем думали. Когда вручили премию, на душе был праздник и гордость за свой коллектив, все-таки эту победу ковали все вместе, каждый из ребят приложил к ней руку», - рассказал генеральный директор Межрегионального центра недвижимости Станислав Господинов.

Основные критерии, на которые обращали внимание эксперты, - качество продаж и самое главное - репутация организации. В Межрегиональном центре недвижимости этим могут похвастаться: в обслуживании клиентов сотрудники делают упор на интересы покупателей.

«Этот конкурс очень значим для нас, для развития компании, так как мы поставили себе высокую планку и завоевали данную награду. Теперь придется соответствовать и двигаться к новым целям, достигать еще больших результатов. Планируем дальнейшее развитие и обучение, также увеличение объемов продаж на первичном рынке и самое главное - улучшать качество сервиса для наших покупателей», - сказал эксперт по работе с недвижимость Межрегионального центра недвижимости Елена Колупанова.

Коллектив не собирается останавливаться на достигнутом. Впереди у Межрегионального центра недвижимости - новые конкурсы, на которых они вновь готовы подтверждать свое звание и достигать новых высот.