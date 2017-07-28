30 июля 2017, 13:58Происшествия Пензенский браконьер спилил 2 крепких дума рядом с Соловцовкой 53-летний житель Пензенского района стал фигурантом уголовного дела о незаконной рубке леса. Злоумышленник спилил и вывез два крепких дуба неподалеку от села Соловцовка.

Незаконную вырубку деревьев обнаружил представитель Ахунско-Ленинского лесничества и поспешил обратиться в полицию. Сыщикам не составило труда установить причастность к совершению преступления 53-летнего жителя села Соловцовка. Во дворе его дома стражи порядка обнаружили лошадь, телегу, а также спилы деревьев и другие доказательства совершения противоправного деяния. Подозреваемый во всем признался. Как оказалось, мужчина планировал продать спиленные деревья односельчанину за тысячу рублей.

«В результате действий данного гражданина был причинен ущерб Ахунско-ленинскому лесничеству на сумму 40 325 рублей. В отношении него была избрана мера процессуального принуждения - обязательство о явке. Санкции по части 1 статьи 260 УК РФ предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», - сообщила дознаватель отдела дознания ОМВД России по Пензенскому району Наталья Захарова.

Происшествия

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