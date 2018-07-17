Пензенский борец завоевал «золото» на чемпионате ПФО

Кузнецкий спортсмен Руслан Бибарсов, который представляет Пензенскую область, завоевал золотую медаль на чемпионате Приволжского федерального округа по греко-римской борьбе.

Состязания прошли в Ульяновске, сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Отмечается, что уровень соревнований был достаточно высок. Призеры получили спортивный разряд «мастер спорта России». Кузнецкий атлет стал лучшим в весовой категории до 130 килограммов и в августе поборется за звание мастера спорта международного класса.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».