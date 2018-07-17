Пензенский борец завоевал «золото» на чемпионате ПФО

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17 июля 2018, 12:04Спорт
Кузнецкий спортсмен Руслан Бибарсов, который представляет Пензенскую область, завоевал золотую медаль на чемпионате Приволжского федерального округа по греко-римской борьбе.
Состязания прошли в Ульяновске, сообщает пресс-служба регионального минспорта.
Отмечается, что уровень соревнований был достаточно высок. Призеры получили спортивный разряд «мастер спорта России». Кузнецкий атлет стал лучшим в весовой категории до 130 килограммов и в августе поборется за звание мастера спорта международного класса.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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