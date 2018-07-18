Пензенский борец вернулся из Венгрии с победой

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18 июля 2018, 09:31Спорт
Пензенский спортсмен принял участие в соревнованиях по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет, которые состоялись в Венгрии.
В состав российской сборной вошел и представитель Пензенской области, сообщает пресс-служба регионального минспорта. В схватках спортсмен одержал три победы над борцами из Белоруссии, Латвии и Армении, уступив борцу из Украины бронзовую медаль.
Однако он все равно стал победителем. По итогам состязаний сборная России заняла первое место в общекомандном зачете, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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