Пензенский борец стал третьим на всероссийских соревнованиях

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04 апреля 2019, 15:34Спорт
В рязанской академии единоборств состоялся Всероссийский турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти старшего лейтенанта Валентина Костянникова.
В соревнованиях принимали участие 135 спортсменов из 22 регионов страны и из Доминиканской Республики.
Пензенскую область представляли несколько спортсменов. Бронзовую медаль завоевал воспитанник кузнецкой школы Дмитрий Мещеряков. Он выступал в весовой категории до 72 килограммов.
Как сообщили в пресс-службе областного минспорта, в предварительных поединках он одержал победу над борцами из Москвы и Рязани, а в схватке за третье место победил спортсмена из Доминиканской республики. Это позволило ему стать обладателем «бронзы», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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