Пензенский борец стал третьим на всероссийских соревнованиях

В соревнованиях принимали участие 135 спортсменов из 22 регионов страны и из Доминиканской Республики.

Пензенскую область представляли несколько спортсменов. Бронзовую медаль завоевал воспитанник кузнецкой школы Дмитрий Мещеряков. Он выступал в весовой категории до 72 килограммов.

Как сообщили в пресс-службе областного минспорта, в предварительных поединках он одержал победу над борцами из Москвы и Рязани, а в схватке за третье место победил спортсмена из Доминиканской республики. Это позволило ему стать обладателем «бронзы», пишет ИА «Пенза-Пресс».