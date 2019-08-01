01 августа 2019, 12:34Спорт

Пензенский боксер стал призером чемпионата Вооруженных сил

В Рязани прошел чемпионат Вооруженных сил Российской Федерации по боксу среди мужчин. В соревнованиях принимали участие три пензенца.

Всего за победу боролись 110 спортсменов со всей России. Пензенскую область представляли три спортсмена, в том числе – воспитанник спортивной школы олимпийского резерва Владислав Баландин.

В пресс-службе мэрии сообщили, что пензенец провел два боя в весовой категории до 81 кг, в одном из которых одержал победу. В результате Владислав Баландин завоевал «бронзу», пишет ИА «Пенза-Пресс».

Спорт
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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/penzenskiy_sportsmen_stal_prizerom_chempionata_vooruzhennykh_sil_po_boksu/

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