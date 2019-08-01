Пензенский боксер стал призером чемпионата Вооруженных сил

В Рязани прошел чемпионат Вооруженных сил Российской Федерации по боксу среди мужчин. В соревнованиях принимали участие три пензенца.

Всего за победу боролись 110 спортсменов со всей России. Пензенскую область представляли три спортсмена, в том числе – воспитанник спортивной школы олимпийского резерва Владислав Баландин.

В пресс-службе мэрии сообщили, что пензенец провел два боя в весовой категории до 81 кг, в одном из которых одержал победу. В результате Владислав Баландин завоевал «бронзу», пишет ИА «Пенза-Пресс».