Пензенский боксер стал призером чемпионата Вооруженных сил

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01 августа 2019, 12:34Спорт
В Рязани прошел чемпионат Вооруженных сил Российской Федерации по боксу среди мужчин. В соревнованиях принимали участие три пензенца.
Всего за победу боролись 110 спортсменов со всей России. Пензенскую область представляли три спортсмена, в том числе – воспитанник спортивной школы олимпийского резерва Владислав Баландин.
В пресс-службе мэрии сообщили, что пензенец провел два боя в весовой категории до 81 кг, в одном из которых одержал победу. В результате Владислав Баландин завоевал «бронзу», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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