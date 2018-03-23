Пензенский бойцы ОМОН провели устранение условного противника

В Пензе бойцы Росгвардии провели учения по ликвидации условного противника с применением новой техники. В 2018 году региональному подразделению ОМОНа исполняется 25 лет.

Один из главных участников учений - бронетранспортер марки БТР-70М - поступил в пензенское подразделение Росгвардии в начале 2018 года. В боевой обстановке используется для доставки к линии огня десанта и для его поддержки и уничтожения живой силы противника.

Внутри, как можно увидеть, - не так много места, но достаточно, чтобы разместить отделение в количестве семерых человек и экипаж, в составе механика-водителя, командира и наводчика.

По условной легенде, колонна с личным составом движется по маршруту, впереди ее ждет засада, в колее установлена взрывчатка, поблизости притаилась группа бандитов. Подрывная машинка приведена в действие, для внезапного удара все готово.

«Система накапливает в себе электричество и, в нужный момент, нажимая кнопку, весь импульс уходит в провода, доходит до устройства и происходит взрыв», - пояснил боец ОМОН управления Росгвардии по Пензенской области Владимир.

«Фугасом постараемся уничтожить основную группу противника, а остальных добьем автоматическим оружием», - сказал боец ОМОН управления Росгвардии по Пензенской области Александр.

Врасплох группу ОМОНа застать не удалось, каждый из них, от водителя БТР до рядового стрелка, знает последовательность действий в случае нападения.

«Останавливаюсь, высаживаю бойцов для отражения огня, сам продолжаю сидеть за рулем. Покидаю машину только в случае, если она загорится», - рассказал водитель БТР Сергей.

«Кинул дымовую завесу, определили откуда ведется огонь и заняли позиции», - пояснил боец управления Росгвардии по Пензенской области Вадим.

Пока одни прикрывают, другие контратакуют. Через несколько минут наступает развязка, то есть нейтрализация условных бандитов.

Сценарий отработан, разбор полетов проведен. Отряд пензенского ОМОНа как всегда готов к выполнению боевой задачи. В 2018-м ему исполняется 25 лет - возраст молодого, здорового, полного сил защитника Отечества.