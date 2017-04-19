19 апреля 2017, 14:02Криминал Пензенский бизнесмен задолжал своим сотрудникам 29 млн руб В Пензе в суд направлено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы руководителем ряда строительных организаций.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, мужчина свыше двух месяцев полностью не выплачивал зарплату своим сотрудникам, свыше трех – частично.

Потерпевшими по делу стали 351 человек, им в общей сложности не выплатили более 29 млн рублей.

Свою вину обвиняемый отрицать не стал, также он смог погасить долг порядка 27 млн рублей.

На его имущество наложен арест, добавили в ведомстве, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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