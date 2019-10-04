04 октября 2019, 14:06Общество

Пензенский бизнесмен задолжал налоговой больше миллиона

Предприниматель из Пензы год уклонялся от уплаты налогов.

По данным следствия, мужчина не платил налоги с января 2016 года по декабрь 2017-го. За это время накопился долг, который составил 1 млн 100 тысяч рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело.

«В рамках дела следователи предприняли меры, направленные на погашения долга», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В результате пензенец вернул деньги в налоговую. Уголовное дело прекратили, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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