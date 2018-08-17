Пензенский бизнесмен считает, что людей в возрасте от 50 лет надо учить бесплатно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
17 августа 2018, 15:47Общество
Пензенский предприниматель Виталий Бржезовский уверен, чтобы мыслей о старости не было, надо дать возможность людям учиться.
«Надо бесплатно обучать тех, кто уже достиг 50 лет. Надо, чтобы у людей в этом возрасте начался новый виток жизни. Надо, чтобы люди зажигались новыми идеями, перспективами. Даже можно начать с тех людей, которым 35. Жизнь меняется, некоторые специальности уходят в прошлое», — отметил Виталий Бржезовский.
Обучение, считает пензенец, можно проводить на базе бизнес-инкубаторов. Там для этого есть, по его мнению ,все условия.
«Никто и о пенсии думать не будет. Когда человек заинтересован, он ложится спать с мыслью: быстрее бы утро и на работу», — пояснил он.
Напомним, ранее глава Минтруда РФ Максим Топилин сообщил, что готовится программа по поддержке регионов в части разработки программ занятости и повышения квалификации людей предпенсионного возраста. На эти цели из федерального бюджета предполагается выделить 5 млрд рублей.
17 августа 2018, 16:04В Пензе предложили создать МУП для работы осужденных
17 августа 2018, 15:47Пензенский бизнесмен считает, что людей в возрасте от 50 лет надо учить бесплатно
17 августа 2018, 15:34На Южной поляне у автозаправки вспыхнул пожар. ВИДЕО
17 августа 2018, 15:04Пензенцы обеспечили прирост производства птицы в РФ
17 августа 2018, 14:34Сквер на Шуисте планируют сделать местом притяжения пензенцев
17 августа 2018, 14:03В Пензенской области уменьшилось число школ, требующих капремонта
17 августа 2018, 13:33Иван Белозерцев призвал пензенцев сдавать оружие
17 августа 2018, 13:02Делегация из Китая оценила продукцию пензенского «Молкома»