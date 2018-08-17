Пензенский бизнесмен считает, что людей в возрасте от 50 лет надо учить бесплатно

Пензенский предприниматель Виталий Бржезовский уверен, чтобы мыслей о старости не было, надо дать возможность людям учиться.

«Надо бесплатно обучать тех, кто уже достиг 50 лет. Надо, чтобы у людей в этом возрасте начался новый виток жизни. Надо, чтобы люди зажигались новыми идеями, перспективами. Даже можно начать с тех людей, которым 35. Жизнь меняется, некоторые специальности уходят в прошлое», — отметил Виталий Бржезовский.

Обучение, считает пензенец, можно проводить на базе бизнес-инкубаторов. Там для этого есть, по его мнению ,все условия.

«Никто и о пенсии думать не будет. Когда человек заинтересован, он ложится спать с мыслью: быстрее бы утро и на работу», — пояснил он.

Напомним, ранее глава Минтруда РФ Максим Топилин сообщил, что готовится программа по поддержке регионов в части разработки программ занятости и повышения квалификации людей предпенсионного возраста. На эти цели из федерального бюджета предполагается выделить 5 млрд рублей.