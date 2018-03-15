Пензенский бизнесмен получил срок за незаконную рубку деревьев

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15 марта 2018, 11:33Криминал
В Пензе мужчину осудили за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере.
Установлено, что предпринимателю в 2015 году был выделен участок для лесозаготовок. Однако в 2016 году за его пределами он срубил 129 сосен. Ущерб лесному хозяйству составил 844 498 рублей.
За это бизнесмена приговорили к году условно и дали испытательный срок – два года. Также суд удовлетворил иск о возмещении ущерба, причиненного лесному фонду. Однако мужчина подал апелляционную жалобу, ссылаясь на то, что вина его не доказана, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.
Однако суд жалобу не удовлетворил. Решение вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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