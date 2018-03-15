Пензенский бизнесмен получил срок за незаконную рубку деревьев

В Пензе мужчину осудили за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере.

Установлено, что предпринимателю в 2015 году был выделен участок для лесозаготовок. Однако в 2016 году за его пределами он срубил 129 сосен. Ущерб лесному хозяйству составил 844 498 рублей.

За это бизнесмена приговорили к году условно и дали испытательный срок – два года. Также суд удовлетворил иск о возмещении ущерба, причиненного лесному фонду. Однако мужчина подал апелляционную жалобу, ссылаясь на то, что вина его не доказана, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Однако суд жалобу не удовлетворил. Решение вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».