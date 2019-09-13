Пензенский бизнесмен хочет построить кафе на воде на набережной

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13 сентября 2019, 14:06Общество
В мэрии Пензы прошел очередной день открытых дверей для представителей субъектов малого и среднего бизнеса.
Консультировали пензенцев сотрудники структурных подразделений администрации. Вопросы предпринимателей касались финансовой поддержки, расширения бизнеса в сфере приборостроения, присвоения адреса нежилому помещению. Один из пришедших интересовался возможностью открытия кафе на воде в районе набережной реки Суры, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
По всем обращениям были даны разъяснения, некоторые вопросы поставлены на контроль. Следующий день открытых дверей намечен на ноябрь.
Напомним, встречи проходят по инициативе главы администрации города. Бизнесменов ждут в горадминистрации с 14:00 до 16:00 по адресу: пл. Маршала Жукова, 4, кабинет 202, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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