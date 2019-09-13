Пензенский бизнесмен хочет построить кафе на воде на набережной

В мэрии Пензы прошел очередной день открытых дверей для представителей субъектов малого и среднего бизнеса.

Консультировали пензенцев сотрудники структурных подразделений администрации. Вопросы предпринимателей касались финансовой поддержки, расширения бизнеса в сфере приборостроения, присвоения адреса нежилому помещению. Один из пришедших интересовался возможностью открытия кафе на воде в районе набережной реки Суры, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

По всем обращениям были даны разъяснения, некоторые вопросы поставлены на контроль. Следующий день открытых дверей намечен на ноябрь.

Напомним, встречи проходят по инициативе главы администрации города. Бизнесменов ждут в горадминистрации с 14:00 до 16:00 по адресу: пл. Маршала Жукова, 4, кабинет 202, пишет ИА «Пенза-Пресс».