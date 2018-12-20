Пензенский бизнес стал привлекательнее для инвесторов

За девять месяцев 2018 года в строительство, модернизацию и реконструкцию производственных и агропромышленных площадок Пензенской области вложено более 50 миллиардов рублей. Это на 28% выше аналогичного периода прошлого года. Всего же в регионе реализуется 45 проектов. Один из крупнейших - строительство площадок по доращиванию и откорму молодняка свиней в Пензенском районе, близ села Ермоловка. Темпы развития агрохолдинга оценил глава региона.

Несколько месяцев назад производственные площадки мало напоминали свинарники. Там гулял ветер, не все инженерные сети и коммуникации были подключены. За полгода ситуация кардинально изменилась. Будущие свинарники полностью готовы к заселению первого поголовья. В каждом из домиков с комфортом смогут разместиться более 2700 животных. Причем условия для них созданы далеко не свинские: работают самые современные автоматические системы.

«Если снижается уровень корма, срабатывает датчик, который закупает процесс подачи питания. Еда, вода и микроклимат всегда находятся в идеальных условиях», - рассказал представитель агрохолдинга Александр Бусов.

Восемь корпусов рассчитаны на содержание 22 тысяч голов свиней. В год только с этой площадки специалисты планируют получать 5000 тонн мяса. Построить современный комплекс удалось в рекордные сроки - всего за восемь месяцев. Площадку планируют ввести в эксплуатацию через несколько дней.

Разговор о развитии инвестиционного потенциала региона продолжился и на выездном заседании координационного совета по вопросам деятельности политических партий. Обсуждая перспективные бизнес-направления, участники пришли к выводу: в будущем году важно сделать упор на проекты, которые носят комплексный характер, когда развитие одного производства заведомо влечет за собой создание другого.

«Для нас важно поддерживать проекты, которые дают мультипликативный или кластерный эффект. Сейчас, по сути, развивается пищевая продукция, растет спрос на упаковку, производство бумаги как сырья, сбор макулатуры. И мы, в целом, тоже проводим работу по кластеризации цепочек поставок, это создает новые ниши для привлечения новых инвестиционных проектов», - сказал заместитель председатели правительства Пензенской области Андрей Лузгин.

Сейчас в регионе реализуется 45 проектов. В 2019-м в Пензенской области ожидают прихода новых инвесторов. Регион готов к сотрудничеству в различных отраслях, причем поддержку будут оказывать как крупному, так и малому бизнесу.