Пензенский бар оштрафовали за отказ открыть шкаф при проверке

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13 августа 2018, 17:37Общество
Во время проверки в баре на улице Суворова в Пензе было совершено административное правонарушение.
Проверяющие осматривали барную стойку в присутствии доверенного лица и гендиректора организации. Чтобы проверить, продаются ли там табачные изделия, их попросили открыть запертые шкафы внутри барной стойки, но они отказались это сделать. Этот факт был зафиксирован камерами видеонаблюдения.
«Таким образом, ООО «Сервисбар» не выполнило законные требования должностного лица», - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Пензенской области.
В результате Первомайский районный суд назначил организации штраф в 55000 рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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