Пензенский автомобилист запечатлел на видео кучи мусора близ Воскресеновки

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20 июня 2019, 10:01Общество
Житель региона опубликовал в Сети видео, на котором запечатлел горы мусора в Пензенском районе.
Пост появился в одной из групп соцсети «ВКонтакте». Автор видео уточнил, что она была сделана близ села Воскресеновка, всего в нескольких километрах от областного центра. На записи видно, как водитель авто проезжает мимо гор строительного и бытового мусора, сухих веток. Также голос за кадром отмечает, что «воз не только ныне там, но еще и увеличился».
Подписчики в комментариях принялись рассказывать, где они встречали подобную картину, а то и похуже.
«Полбессоновского района в таком г...», - отметил пользователь Василий.
«Это вы еще в поле между аэропортом и Лебедевкой не заехали», - написала пензячка Анастасия.
«На Шуисте за «Биосинтезом» поболее навалено», - высказался Дмитрий.
«В Терновке – хуже», - заявил Андрей.
Некоторые предложили автору не ограничиваться съемкой видео, а приняться за уборку мусорных куч. А подписчик Роман отметил, что такая свалка была в том районе всегда, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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