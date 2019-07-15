Пензенский автолюбитель заплатит за травмы пешехода

52-летний пензенец ответит за то, что он сбил женщину, нарушив правила дорожного движения.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 13 ноября мужчина ехал за рулем Аudi Q5 по улице 8 Марта. Он нарушил правила дорожного движения и сбил 35-летнюю женщину. Пострадавшая получила серьезные травмы.

В результате мужчине назначили один год и шесть месяцев ограничения свободы, также он должен будет выплатить компенсацию морального вреда – 350 тысяч рублей.

«Приговор не вступил в законную силу. Потерпевшая обжалует его в апелляционном порядке», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».