Пензенский автолюбитель заплатит за травмы пешехода

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15 июля 2019, 14:06Происшествия
52-летний пензенец ответит за то, что он сбил женщину, нарушив правила дорожного движения.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 13 ноября мужчина ехал за рулем Аudi Q5 по улице 8 Марта. Он нарушил правила дорожного движения и сбил 35-летнюю женщину. Пострадавшая получила серьезные травмы.
В результате мужчине назначили один год и шесть месяцев ограничения свободы, также он должен будет выплатить компенсацию морального вреда – 350 тысяч рублей.
«Приговор не вступил в законную силу. Потерпевшая обжалует его в апелляционном порядке», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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