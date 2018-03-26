Пензенский автолюбитель заплатит 185 тысяч рублей сбитому пешеходу

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26 марта 2018, 16:38Происшествия
Житель Пензы, сбивший пешехода, заплатит ему компенсацию - 185 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба Ленинского районного суда, ДТП произошло 5 августа на пересечении улиц Захарова и Ставского. Автомобиль доехал до нерегулируемого перекрестка и при повороте налево сбил пешехода. В результате аварии здоровью пострадавшего был нанесен тяжкий вред. Мужчина стал инвалидом второй группы и на 70% утратил трудоспособность.
Установить точное место аварии, данные о темпе, направлении и траектории движения пешехода, а также свидетелей происшествия следователям не удалось. Пешеход обстоятельства случившегося не помнит. В связи с этим в возбуждении уголовного дела было отказано.
Учитывая, что управлявший автомобилем мужчина является его собственником, суд независимо от вины возложил на него ответственность за вред, причиненный потерпевшему, и постановил выплатить последнему 200 тысяч рублей. Поскольку мужчина добровольно дал пешеходу 15 тысяч рублей, ему остается выплатить 185 тысяч рублей.
Постановление не вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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