Пензенский автолюбитель заплатит 185 тысяч рублей сбитому пешеходу

Как сообщает пресс-служба Ленинского районного суда, ДТП произошло 5 августа на пересечении улиц Захарова и Ставского. Автомобиль доехал до нерегулируемого перекрестка и при повороте налево сбил пешехода. В результате аварии здоровью пострадавшего был нанесен тяжкий вред. Мужчина стал инвалидом второй группы и на 70% утратил трудоспособность.

Установить точное место аварии, данные о темпе, направлении и траектории движения пешехода, а также свидетелей происшествия следователям не удалось. Пешеход обстоятельства случившегося не помнит. В связи с этим в возбуждении уголовного дела было отказано.

Учитывая, что управлявший автомобилем мужчина является его собственником, суд независимо от вины возложил на него ответственность за вред, причиненный потерпевшему, и постановил выплатить последнему 200 тысяч рублей. Поскольку мужчина добровольно дал пешеходу 15 тысяч рублей, ему остается выплатить 185 тысяч рублей.

Постановление не вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».