13 ноября 2017, 17:34Общество Пензенский автолюбитель попался на езде по «встречке» В Сети появилась видеозапись с нарушением Правил дорожного движения в городе Пензе.

Видео с камеры регистратора разместил пользователь в группе «Автохам. Пенза» социальной сети «ВКонтакте».

На записи видно, что машина едет по встречной полосе, прижавшись к бордюру. Что побудило автолюбителя нарушить правила, неизвестно.

Согласно КоАП, за езду по полосе, предназначенную для встречного движения, водителю грозит штраф от 1000 до 1500 рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/avtohampenza

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