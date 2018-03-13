В Пензе талые воды начали испытывать на прочность асфальт

Работники департамента ЖКХ Пензы вышли в один из первых весенних рейдов по магистралям города. С началом весны дороги начинаются трескаться и требовать ремонта, порой - даже те, что были отремонтированы совсем недавно. Дорожники все списывают на погодные аномалии. Однако иногда в разрушении виновата не только погода.

Теперь, с приходом весны, дорожников на улицах города можно будет видеть чаще. Работники «Пензадорстроя» уже взялись за проспект Строителей, который отремонтировали в 2016-м, он находится на их гарантийном обслуживании. При мелкоямочном ремонте рабочие применяют технологию холодного асфальта.

Как правило, именно весна является моментом истины, сразу после зимних морозов асфальт проходит проверку на прочность талыми водами. Другой проспект - Победы, где ремонт был летом 2017 года, пока держится.

«Особых разрушений здесь не замечено, и, как правило, после зимнего периода все объекты подобного характера подлежат ревизии и дальнейшему составлению графика устранения обнаруженных разрушений», - отметил заместитель начальника отдела дорожно-мостового хозяйства департамента ЖКХ Пензы Сергей Бурметьев.

Негативно на дороги влияет не только погода, свою лепту в это вносит сам человек. Например, осенью 2017 года на улице Беляева, устраняя последствия аварии, работал «Горводоканал», для этого ему приходилось вскрывать полотно, конечно, как и положено, после себя он его восстановил, но, тем не менее, целостность покрытия была нарушена.

Этот случай не подпадает под гарантийные обязательства. Поэтому подрядчика, который делал там в 2017-м ремонт, юридически нельзя принудить к восстановлению. В отличие от перекрестка на улицах Рахманинова и Лозицкой, яму на котором пора называть аварийной, она глубже пяти и шире 60 сантиметров. Специалисты департамента уже направили в адрес подрядчика предписание, а значит, до конца этой недели яма должна исчезнуть.