Пензенский артист Миша Хорев вылетел из шоу «Песни»

23-летний музыкант из Пензы Миша Хорев выбыл из популярного проекта «Песни» (16+) на канале ТНТ.

Пензенец выступал в дуэте с Allani. Участники подготовили кавер на песню «Бумбокса» и Басты «Солнца не видно».

Жюри шоу Баста и Тимати решили, что выступление получилось ужасным. Певец признался, что ему стыдно за такое выступление. Уроженец Пензы, шоумен Павел Воля тоже не поддержал земляка.

«Мишка, а все правильно стыдно. Ужасно было», - сказал он.

Напомним, в предыдущем этапе Миша Хорев провалился, но его вернул один из наставников. Он дал пензенцу второй шанс, который не увенчался успехом, пишет ИА «Пенза-Пресс».