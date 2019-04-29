Пензенский артист Миша Хорев вылетел из шоу «Песни»

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29 апреля 2019, 17:39Общество
23-летний музыкант из Пензы Миша Хорев выбыл из популярного проекта «Песни» (16+) на канале ТНТ.
Пензенец выступал в дуэте с Allani. Участники подготовили кавер на песню «Бумбокса» и Басты «Солнца не видно».
Жюри шоу Баста и Тимати решили, что выступление получилось ужасным. Певец признался, что ему стыдно за такое выступление. Уроженец Пензы, шоумен Павел Воля тоже не поддержал земляка.
«Мишка, а все правильно стыдно. Ужасно было», - сказал он.
Напомним, в предыдущем этапе Миша Хорев провалился, но его вернул один из наставников. Он дал пензенцу второй шанс, который не увенчался успехом, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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