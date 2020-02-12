Пензенский архив поделился заметкой из газеты военного времени

12 февраля 2020, 14:06Культура
Сотрудники пензенского архива разместили в сети заметку из газеты «Сталинское знамя», опубликованную в феврале 1942 года.
Пост с фотографией появился в группе соцсети «ВКонтакте». В заметке рассказывается о воскреснике, который состоялся в честь годовщины Красной Армии. В этот день молодежь и пенсионеры Пензенского региона трудились у станков, чистили снег и собирали вещи для населения освобожденной Тульской области. Комсомольцы работали на заводах и все вырученные средства они направили на строительство танков.
«От взрослых не отставали и учащиеся школ. Многое сделали ребята. Только учащиеся неполной средней школы № 8 собрали и сдали 80 тарелок, 20 вилок и 45 теплых вещей; ученики неполной средней школы № 16 — 120 чайных блюдца, 60 тарелок и 30 теплых вещей. Наш взнос на строительство мощной танковой колонны имени Пензенского комсомола составил дополнительно еще 5.594 рубля», - говорится в материале газеты.
Напомним, в пензенском архиве жители региона могут бесплатно ознакомиться с периодикой времен Великой Отечественной войны, которая является «живым порталом» в историю. Это можно сделать во время работы читального зала вплоть до апреля — с 10 до 17 часов с понедельника по четверг, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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