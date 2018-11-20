Пензенский ансамбль «Вольница» готовит необычную программу

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20 ноября 2018, 19:26Культура
Ансамбль «Вольница» готовится представить зрителям новую программу (6+). Концерт широко известного в Пензе коллектива народной и казачьей песни на этот раз будет посвящен музыке советской эстрады.
В программе, подготовленной к концерту, который пройдет в областной филармонии 29 ноября, нет народных и казачьих песен. Исключительно песни советской эстрады.
«Это будет чисто эстрадный концерт по произведениям моей молодости, песни 60-80-х годов. Они будут, конечно, в новой интерпретации», - рассказал Заслуженный работник культуры РФ Вячеслав Гуляевский.
Концерт получил название по одной из популярных песен Юрия Антонова «Золотая лестница». Выбор музыканты объясняют просто: они связали название драгоценного металла с осенью. В большинстве песен, которые прозвучат со сцены, погодные и душевные явления, так или иначе, будут связанны с этим временем года. Но все же перед зрителями поставят и другую, несомненную перспективу - теплой, цветущей весны.
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