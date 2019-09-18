Пензенский ансамбль отправился на фестиваль русского народного танца

Хореографический ансамбль «Вензеля» отправился во Владимир за пятым гран-при. С 19 по 21 сентября там пройдет крупнейший танцевальный фестиваль «По всей России водят хороводы» (16+). Пензенский коллектив представит программу, в которую войдут как проверенные временем номера, так и танцы, которые покажут впервые.

Как говорят сами артисты, этот конкурс можно назвать неофициальным чемпионатом страны по русским народным танцам.

«Самые бурные эмоции будут за секунду до выхода. У артистов всегда так. Немножко волнения, чувство ответственности, понимание миссии по сохранению русского танца. Коллективы общаются, смотря на творчество друг друга, что-то перенимают у более опытных товарищей. Мы не упускаем возможности поучиться у хороших педагогов», - сказал танцор хореографического ансамбля «Вензеля» Артем Серов.

Пензенцы впервые приняли участие в фестивале «По всей России водят хороводы» в 1995-м. С тех пор они четыре раза становились обладателями гран-при. В 2019 году «Вензеля» откроют фестиваль часовой программой. В нее вошли номера разных лет. Половину из них на владимирской сцене артисты покажут впервые, но будут и такие танцы, которые в далеком 1999-м помогли пензенскому коллективу впервые завоевать гран-при.

«Это огромная ответственность, но никогда не ставлю ансамблю задачу победить. Цель - выступить на должном уровне, чтобы самим не было стыдно, а получат гран-при или нет, будет решать жюри, состоящее из Народных артистов Российской Федерации», - отметила художественный руководитель хореографического ансамбля «Вензеля» Лариса Алексеева.

Свою программу в рамках фестиваля «По всей России водят хороводы» пензенский коллектив представит 19 сентября. Обладатель гран-при определится 21-го.