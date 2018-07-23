Пензенский алиментщик вспомнил о ребенке после ареста авто

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23 июля 2018, 17:37Общество
Житель Пензы заплатил долг по алиментам только после того, как приставы наложили арест на его машину.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП, мужчина не платил алименты, скрывался от пристава, не являлся к нему по повесткам и нигде не работал. В результате долг составил 300 тысяч рублей.
Приставы выяснили, что у мужчины имеется автомобиль «ВАЗ-21124». На его имущество наложили арест, общая сумма которого - 29 тысяч рублей.
В результате должник продал машину, а вырученные средства перечислил в уплату долга. Он также устроился на работу и принес судебному приставу справку о трудоустройстве. Теперь с каждой его зарплаты бухгалтерия организации, в которой он работает, будет перечислять алименты.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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