Пензенский алиментщик не смог продать машину из-за долгов

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18 апреля 2019, 10:02Общество
35-летний житель Пензы должен был ежемесячно алименты на содержание маленькой дочери более 2700 рублей, но не делал этого.
Как сообщили в пресс-службе областного управления ФССП, долг составил 170 тысяч рублей. Для того, чтобы укрыться от алиментов, мужчина оформил уход за недееспособной бабушкой и получал каждый месяц социальные выплаты - 1200 рублей.
Долг на мужчине так и висел. Он купил себе «ГАЗ», но приставы наложили на авто арест. Пензенец заметил это в апреле, когда решил продать машину и не смог этого сделать.
В результате пензенец все-таки оплатил долг дочери, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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