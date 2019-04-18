Пензенский алиментщик не смог продать машину из-за долгов

35-летний житель Пензы должен был ежемесячно алименты на содержание маленькой дочери более 2700 рублей, но не делал этого.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ФССП, долг составил 170 тысяч рублей. Для того, чтобы укрыться от алиментов, мужчина оформил уход за недееспособной бабушкой и получал каждый месяц социальные выплаты - 1200 рублей.

Долг на мужчине так и висел. Он купил себе «ГАЗ», но приставы наложили на авто арест. Пензенец заметил это в апреле, когда решил продать машину и не смог этого сделать.

В результате пензенец все-таки оплатил долг дочери, пишет ИА «Пенза-Пресс».