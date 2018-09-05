Пензенский агроколледж получит 2,9 млн из федерального бюджета

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
06 сентября 2018, 10:02Образование
Пензенская область в рамках госпрограммы «Доступная среда» получит из федерального бюджета 2,9 млн рублей.
Как сообщает пресс-центр облправительства, регион внесен в список получателей субсидии в 2019 году на создание базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку систем инклюзивного профобразования инвалидов в субъектах.
Из бюджета Пензенской области будет обеспечено софинансирование реализации этих мероприятий. Деньги будут направлены на укрепление материальной базы агропромышленного колледжа.
С этого года учебное учреждение также является региональным центром развития конкурсов профмастерства среди инвалидов «Абилимпикс»: приобретено оборудование для обучения студентов с ОВЗ по слуху по профессии «Мастер по обработке цифровой информации» и специальности «Информационные системы».
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
06 сентября 2018, 11:34Пензенцы жалуются на отсутствие пешеходных переходов на ул. Мира
06 сентября 2018, 11:03В Пензе заработала музыкальная гостиная проекта «Литературный привал»
06 сентября 2018, 10:33В Пензе загорелась машина для глазирования сладостей
06 сентября 2018, 10:02Пензенский агроколледж получит 2,9 млн из федерального бюджета
06 сентября 2018, 09:32В Пензе 17 человек тушили пожар на ул. Каракозова
05 сентября 2018, 19:38Пензенцы просят спасти «Ласточкин пруд» от заболачивания
05 сентября 2018, 19:36Пензенцам рассказали на что обратить внимание при выборе МФО
05 сентября 2018, 19:28Белозерцев ответил на вопросы жителей Сосновоборского района