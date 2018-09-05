Пензенский агроколледж получит 2,9 млн из федерального бюджета

Как сообщает пресс-центр облправительства, регион внесен в список получателей субсидии в 2019 году на создание базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку систем инклюзивного профобразования инвалидов в субъектах.

Из бюджета Пензенской области будет обеспечено софинансирование реализации этих мероприятий. Деньги будут направлены на укрепление материальной базы агропромышленного колледжа.

С этого года учебное учреждение также является региональным центром развития конкурсов профмастерства среди инвалидов «Абилимпикс»: приобретено оборудование для обучения студентов с ОВЗ по слуху по профессии «Мастер по обработке цифровой информации» и специальности «Информационные системы».

Пишет ИА «Пенза-Пресс».