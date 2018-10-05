Пензенский аэропорт получит название

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05 октября 2018, 19:16Политика
Пензенскому аэропорту подбирают имя прославленного земляка или человека, связанного с Пензой. В министерстве культуры страны выступили с инициативой присваивать воздушным гаваням Российских городов имена выдающихся людей. В Пензе в первую очередь рассматривают имя Михаила Лермонтова, этот вариант уже поддержал и глава региона, о чем сообщается на официальном сайте правительства.
Пассажиры пензенского аэропорта имя Михаила Юрьевича Лермонтова как главного кандидата, который может дать имя воздушной гавани нашего города. Эта возможность вполне реальна.
В министерстве культуры страны предложили присваивать аэропортам российских городов имена выдающихся людей, связанных с этими городами. Уже не под впечатлением от полета, а прочно ступив на землю, пензенцы, люди из других регионов и иностранцы расширяют перечень фамилий, которые можно присвоить местному аэропорту.
Сейчас пензенский аэропорт официально носит непримечательное название «Терновка». Теперь это даже не отдельный населенный пункт как раньше, а всего лишь пензенский микрорайон.
И если яркое имя аэропорту все же присвоят, то, как говорят в его руководстве, новая надпись появится на здании нового аэровокзала. Известно, что его построят восточнее существующего здания, средства на это получат из инвестиционного проекта.
«По окончанию строительства аэровокзала дизайнеры решат, куда правильно повесить это название. Пока оно в стадии проектной документации и еще не прошло экспертизу», - рассказал директор аэропорта Пензы Юрий Осколков.
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