Пензенский аэропорт намерены назвать в честь М. Ю. Лермонтова

Идею присвоить аэропорту имя Михаила Юрьевича Лермонтова озвучили на пресс-конференции с министром культуры РФ. Иван Белозерцев считает, что она интересна и своевременна, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Реализация проекта даст только плюсы. Это и патриотическое воспитание, и популяризация истории и культуры России, и продвижение региона. Я поддерживаю идею. Это имя международного масштаба, известное далеко за пределами России и знакомое каждому жителю региона и страны», - считает он.

Корреспонденты информагентства «Пенза-Пресс» познакомились с работой всех служб аэропорта. О том, как устроено учреждение изнутри, можно узнать в материале.