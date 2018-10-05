Пензенский аэропорт намерены назвать в честь М. Ю. Лермонтова

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05 октября 2018, 15:33Общество
Пензенскому аэропорту планируют присвоить имя выдающегося соотечественника. Губернатор Иван Белозерцев поддержал эту идею.
Идею присвоить аэропорту имя Михаила Юрьевича Лермонтова озвучили на пресс-конференции с министром культуры РФ. Иван Белозерцев считает, что она интересна и своевременна, сообщает пресс-центр регионального правительства.
«Реализация проекта даст только плюсы. Это и патриотическое воспитание, и популяризация истории и культуры России, и продвижение региона. Я поддерживаю идею. Это имя международного масштаба, известное далеко за пределами России и знакомое каждому жителю региона и страны», - считает он.
Корреспонденты информагентства «Пенза-Пресс» познакомились с работой всех служб аэропорта. О том, как устроено учреждение изнутри, можно узнать в материале.
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